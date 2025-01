Estrada do Vinho, em Caxias do Sul, terá bloqueio total para obras a partir desta sexta-feira

A Estrada do Vinho, na Zona Sul de Caxias, terá bloqueio total a partir desta sexta-feira (10) no trecho entre a Escola Municipal de Ensino Fundamental Assis Brasil, na localidade de Zona Rotta, e a RS-452. A situação deve se estender, ao menos, pelo fim de semana.

O bloqueio, segundo a prefeitura, é necessário para que a integridade da via seja recuperada. Parte da contenção das laterais da cedeu na quarta-feira (8), devido às fortes chuvas que caíram em Caxias do Sul. De acordo com o poder público, a estrada já necessitava de melhorias desde as chuvas de maio de 2024, que danificaram o trecho.