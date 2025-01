Aos 87 anos, morre Pedro Regalin, um dos fundadores da Churrascaria Imperador de Caxias do Sul

Regalin fundou a churrascaria em 1970. Rivana Festugato Regalin / divulgação

Um dos fundadores da Churrascaria Imperador, o empresário Pedro Regalin morreu na quinta-feira (9) aos 87 anos em Caxias do Sul. De acordo com a família, ele faleceu em casa, por conta de problemas respiratórios agravados por uma pneumonia. A cerimônia de despedida ocorre nesta sexta (10) na Capela C do Memorial São José de Caxias do Sul. O empresário será sepultado às 15h30min, no cemitério da comunidade Nossa Senhora da Salete, no interior de Farroupilha.

De acordo com o filho, Volnei Regalin, o empresário ainda estava trabalhando no restaurante, sempre focando no bom atendimento ao público e na qualidade do produto oferecido.

— O pai foi uma pessoa muito especial, dedicada ao trabalho, à família. Não faltou esforço pra ele conseguir concretizar os objetivos. Veio de uma família simples, da roça, mas quando chegou em Caxias realizou um trabalho muito significativo. Se a empresa está ativa é graças ao empenho e perseverança dele em um ramo tão difícil, que é a gastronomia — contou.

Volnei disse também que o pai seguia praticando um hobby: cuidar dos parreirais de uvas na propriedade da família na comunidade Nossa Senhora da Salete.

— Nunca deixou de trabalhar na terra, de cultivar as raízes e manteve essa cultura que veio dos avós da Itália, dos pais — disse.

Em 2023, Regalin foi homenageado pela Câmara de Vereadores, em sessão solene comemorativa aos 50 anos da churrascaria. Em setembro do ano passado, ele e o sócio, o cunhado Pedro Rizzi, compartilharam suas trajetórias à frente de um dos principais restaurantes de Caxias do Sul na série Histórias Inspiradoras, da Câmara de Indústria, Comércio e Serviços de Caxias do Sul (CIC Caxias).

A história do casal Pedro e Terezinha Regalin foi transformada em um livro de memórias. O trabalho da escritora Valquíria Vita, da Legado Histórias de Vida, resultou em 83 páginas. A publicação detalha a trajetória do casal, que, em finais da década de 1960, saiu da colônia de Nossa Senhora da Salete e se instalou em Caxias do Sul, onde fundou e administrou a churrascaria, a partir de 1970, juntamente com os sócios Pedrinho e Luíza Rizzi, que é irmã de Pedro Regalin.

No livro, o casal contou que eles e os filhos Vera e Volnei vieram a Caxias em uma caminhonete Chevrolet Brasil 1962, verde e branca. No restaurante, Pedro e Terezinha trabalharam em todas as funções.