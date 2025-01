Técnico do Tottenham diz que Bentancur fica fora por duas semanas: 'Seguiremos os protocolos'

Ange Postecoglou, técnico do Tottenham, confirmou nesta sexta-feira, em conversa com os repórteres, que o uruguaio Rodrigo Bentancur sofreu uma concussão na vitória diante do Liverpool, em jogo da Copa da Liga Inglesa. O atleta deve ficar afastado por até duas semanas.

Na última quarta-feira, após tentar cabecear uma bola, o uruguaio caiu de mau jeito e bateu com a cabeça no chão no duelo com o Liverpool. Os companheiros ficaram apreensivos com o estado do jogador e a partida ficou nove minutos paralisada até que Bentancur fosse retirado de maca. Ele deixou o campo imobilizado e com o auxílio de uma máscara de oxigênio.