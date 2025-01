O atacante da base do Juventude que desperta interesse de outros clubes

Miguel (com a bola) tem 18 anos e chegou ao Ju em 2023. Bruno Todeschini / Agencia RBS

O atacante Miguel, 18 anos, está no elenco do Juventude que disputa a Copa São Paulo de Futebol Junior 2025. O jovem marcou um belo gol, de fora da área, na vitória diante do América-RN, por 3 a 1. O jogador canhoto tem despertado interesse de outros clubes.

Natural de Horizontina, Miguel chegou ao Juventude em fevereiro de 2023, depois de defender o Passo Fundo. Desde então, chamou a atenção pela facilidade nos dribles, envolvimento tático e belos gols. Ele mudou de posição com o técnico Filipe Dias e deixou o setor de meio-campo para virar segundo atacante.

Isso fez aumentar o número de gols e assistências no time alviverde. No ano passado, Miguel disputou nove jogos na Copa FGF, e marcou três gols. Na temporada toda, com participação também na Copa do Brasil sub-20, Brasileirão de Aspirantes e Estadual da categoria foram 20 jogos e cinco gols marcados.

Em 2023, Miguel era destaque no Sub-17 e já era chamado para realizar jogos com a equipe sub-20. Na época, ele assinou contrato com o Verdão até agosto de 2026.

O Juventude admite ter recebido sondagens pelo jogador. Um dos interessados é o Al Qadisiyah da Arábia Saudita que realizou uma proposta para contar com o jovem. Recentemente, os saudistas compraram o atacante Gabriel Carvalho, do Inter.

Ainda não houve uma evolução no negócio e Miguel segue na disputa da Copa São Paulo com o Juventude.