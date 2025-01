Paulistas superam cariocas pelo NBB

Reynan (E) foi destaque do Pinheiros. Ricardo Bufolin / Pinheiros

O Novo Basquete Brasil (NBB) teve seu recomeço, na quinta-feira (9), com duas partidas válidas pela fase classificatória. E os paulistas Corinthians e Pinheiros levaram a melhor diante dos cariocas Vasco e Botafogo.

Com uma das melhores campanhas da temporada 2024/2025, o Pinheiros fez valer o fator local para superar o Botafogo por 75 a 63 e chegar à sua 11ª vitória em 19 jogos. A equipe está em quinto lugar na classificação geral, com o mesmo desempenho do Franca, quarto colocado, e do União Corinthians, sexto. O saldo de cestas define as posições.

A vitória do Pinheiros teve como ponto alto a dupla David Sloan, cestinha do jogo com 25 pontos, com cinco assistências e três rebotes, e Reynan Santos, com 17 pontos, sete rebotes e duas assistências.

— Foi uma grande vitória. E mostramos que quando fazemos as determinações estudadas bem feitas, conseguimos muita coisa boa como foi a vitória contra o Botafogo que é um time muito forte ofensivamente. Agora é descansar porque já temos que pensar no Vasco no sábado — avaliou o técnico Vitor Galvani.

Também em São Paulo, o Corinthians fez um sólida atuação e com 11 conversões da linha dos três pontos e domínio dos rebotes (41 a 33) para vencer o Vasco por 99 a 79. Foi a oitava vitória do Timão em 19 partidas. O time do Parque São Jorge é o 13º na classificação. Já os cariocas perderam a nona partida e estão em oitavo.