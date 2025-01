Caxias Basquete faz doação de quase uma tonelada de alimentos

Atletas e funcionários do Caxias Basquete realizaram doações de alimentos e brinquedos para crianças entre quarta-feira (8) e quinta-feira (9).

A ação solidária foi realizada nos dois últimos jogos do ano disputados em casa, contra as equipes Fortaleza Basquete e Unifacisa. Nas partidas pelo Novo Basquete Brasil (NBB), a entrada era franca, mediante a doação de um quilo de alimento ou brinquedo em bom estado. Com a ajuda da torcida nas doações, o clube entregou quase uma tonelada de alimento e diversos brinquedos.