Na estreia do técnico Júnior Rocha, Caxias tenta reorganizar a casa diante do Guarani

Júnior Rocha teve quatro treinamentos para definir a equipe. Porthus Junior / Agencia RBS

Organizar a casa. Este foi o termo mais utilizado pelo técnico Júnior Rocha na chegada ao Caxias na última quinta-feira. E foi por isso que a direção grená decidiu romper o planejamento que tinha com Luizinho Vieira e mudar o comando da casamata do Estádio Centenário.

Aos 44 anos e com dois acessos à Série B na bagagem — por Luverdense e Ferroviária — o treinador fará sua estreia diante do torcedor, nesta segunda-feira (28), contra o Guarani. O encontro está marcado para às 19h30min, no Centenário.

E o novo comandante grená não escondeu o orgulho de aceitar o desafio quando foi apresentado pelos dirigentes do clube.

— Eu me considero um treinador jovem, mas ver vocês com esse brilho, com essa gana de vencer, eu acho que o clube, enfim, merece estar no patamar que vocês desejam colocar e eu quero fazer parte dessa história — revelou Júnior.

Leia Mais O primeiro esboço de time do Caxias do técnico Júnior Rocha

O Caxias somou três pontos nas primeiras rodadas. Além de chegar aos 22 e não correr riscos de rebaixamento, como na temporada passada, o novo técnico chega com a missão de buscar o algo a mais e classificar o Caxias entre os oito melhores ao fim da primeira fase.

— Nós temos que ter humildade de saber que temos que trabalhar muito. Eu tive aí nessas últimas três ou quatro edições da Série C, por Ypiranga, Figueirense e Ferroviária, e é muito custoso, muito dolorido para classificar, sabe? O que o torcedor pode nos cobrar é muita organização. Não posso chegar e querer romper tudo, aí não vai dar. Vamos aproveitar as características dos atletas, com as características que a gente gosta.

"Não sou o professor Pardal"

O novo treinador do Caxias é também uma aposta da direção para reatar o relacionamento do time com a torcida. Uma vez que após a vitória sobre o Floresta, a equipe saiu de campo vaiada, pelo mau desempenho apresentado em campo. Júnior chega calejado para lidar com esta situação.

— Sem o torcedor, nós não vamos sair do lugar. O que nós precisamos é que o torcedor venha e compre a ideia. Eu sei que é ruim jogar aqui com casa cheia. Eu já senti isso na pele. Precisamos de mais. E fazer de tudo pra gente ter um futebol vistoso e o torcedor ter o prazer de vir olhar o Caxias jogar.

E as primeiras frases de Júnior como técnico do Caxias certamente empolgaram o torcedor. Ele não disse que a obsessão seria o acesso ou que o time seria protagonista em campo, frases repetidas por Luizinho Vieira.

— Eu tenho experiência de chegar no clube e não ficar prometendo coisas mirabolantes. Não sou o "professor Pardal" (personagem de ficção dos quadrinhos da Disney, popularmente conhecido por invenções mirabolantes). Chegar aqui e vai dizer que vamos jogar que nem o City, não vai dar. Eu acho que a simplicidade é o caminho de todas as coisas, ter convicção. Sempre prometo um time muito organizado, tanto na sua fase defensiva quanto ofensiva.

Mas se as ideias de Júnior Rocha surtirão efeito, só os próximos capítulos da Série C irão definir.

Time sem mudanças radicais?

Treinador chegou com modelo de jogo propositivo aos atletas. Porthus Junior / Agencia RBS

O novo técnico grená teve quatro treinamentos para definir o time que encara o Guarani. A tendência é de que o zagueiro Alisson retorne ao time na vaga de Alan e, no restante, a formação deve ser a mesma que vinha atuando com Luizinho Vieira

— Eu acho que a gente tem que se preocupar em realmente fazer dessa partida uma reabilitação no campeonato. Nós começamos bem. Uma vitória agora nos coloca com seis pontos e com certeza a gente deve ficar ali dentro do G-8, que é o nosso objetivo — avaliou o goleiro Thiago Coelho.

Já o Bugre vem de uma fase ainda mais delicada que o Grená. Foram duas derrotas na largada — para Maringá e Brusque — que derrubaram Maurício Souza do comando técnico da equipe.

Marcelo Cordeiro, ex-lateral do próprio Caxias, assume a equipe interinamente e ainda tem que lidar com as ausências do volante Mateus Sarará e do meia Anderson Leite, expulsos na última rodada.