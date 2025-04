Número de mortos em explosão no maior porto comercial do Irã sobe para 46

A explosão no maior porto comercial do Irã no sábado (26) deixou pelo menos 46 mortos, segundo um balanço atualizado nesta segunda-feira (28) pela agência oficial de notícias Irna.

A detonação aconteceu no porto de Shahid Rajaee, próximo ao Estreito de Ormuz, no sul do Irã, por onde passam 85% das mercadorias do país e 20% da produção mundial de petróleo.