O dilema sobre os meias do Grêmio e como foi a volta de Nathan Pescador

O empate do Grêmio contra o Vitória mostrou as dificuldades que Mano Menezes terá para ajustar o time para o restante da temporada. Dentro do estilo do técnico, é possível esperar uma evolução rápida do sistema defensivo. Mas, para criar mais, um problema terá de ser resolvido.

Os dois articuladores do time, Cristaldo e Monsalve, não conseguem manter a regularidade. E por isso nenhum dos dois se firma como o titular. Em determinados momentos, Cristaldo é o escolhido. Em outros, Monsalve recebe as oportunidades. Mesmo que tenham individualmente características interessantes, eles não conseguem engatar uma sequência de boas partidas.

14 minutos em 2025

Talvez com um time bem armado, Mano Menezes consiga resolver este problema. E outro meia reapareceu no time depois de três meses. Nathan Pescador, que só tinha jogado 14 minutos em toda a temporada, ganhou uma oportunidade no segundo tempo diante do Vitória.

E até fez uma boa jogada, criando uma oportunidade de gol. Mas o seu trabalho de recomposição segue longe do ideal. Mesmo assim, não será surpresa se voltar a receber chance.

Contra o CSA, na quarta-feira (30), pela Copa do Brasil, o time deverá novamente ter um articulador. E a escolha será entre Cristaldo ou Monsalve. Com expectativa de evolução do escolhido por Mano Menezes.