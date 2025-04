Grêmio e Inter se enfrentam em busca da recuperação no Brasileirão Feminino 

Grêmio, de Maria Dias, enfrenta o Inter, de Belén Aquino. Guilherme Testa / Grêmio/Divulgação

O primeiro Gre-Nal da temporada colocará frente a frente duas equipes que não vêm bem no Brasileirão Feminino. Grêmio e Inter estão fora da zona de classificação e, portanto, longe dos objetivos traçados no início do ano.

Agora, as equipes terão uma nova chance de buscar a recuperação. O clássico da sétima rodada ocorre nesta segunda-feira (28), às 20h, no Estádio do Vale, em Novo Hamburgo.

Grêmio defende invencibilidade

As Mosqueteiras serão as mandantes, e vivem situação melhor na Série A-1. Em seis rodadas, a equipe gremista acumula uma vitória e três empates. O desempenho deixa o Tricolor na 11ª colocação, a dois pontos do G-8.

No clássico, o Grêmio almeja manter a invencibilidade recente (não perde há cinco jogos). Em caso de triunfo sobre o Inter, as Mosqueteiras podem entrar na zona de classificação.

— Tem tudo para ser um grande jogo. Além de toda a rivalidade do clássico aqui no Rio Grande do Sul, tem essa questão do início não ter sido bom para as duas equipes. Nós não estamos bem na tabela, os dois precisam pontuar para poder subir e melhorar o cenário dentro do Brasileirão. Então, tem tudo para ser uma grande partida — afirma a zagueira Tayla, do Grêmio.

Inter busca primeira vitória

Do outro lado estão as Gurias Coloradas, que vislumbram a primeira vitória na temporada. Em seis jogos, o Inter tem dois empates e quatro derrotas. Os dois pontos mantém a equipe na antepenúltima colocação, a um ponto do Z-2.

— A gente tem total consciência do momento que estamos vivendo e isso exige ainda mais união e concentração. O Gre-Nal pode ser um ponto de virada de chave, e temos trabalhado muito internamente para ajustar o que precisa ser ajustado, sem perder a confiança no que acreditamos. É um jogo que exige muito equilíbrio emocional e intensidade do começo ao fim. Vamos entrar com o objetivo de buscar esse resultado e dar nosso melhor dentro de campo — avalia a volante Marzia, do Inter.

Para este jogo, as Gurias Coloradas também terão de superar a baixa de Julia Bianchi. Principal reforço da temporada, ela lesionou-se diante da Ferroviária e não ficará à disposição no Gre-Nal. O Inter, porém, não divulgou a gravidade da situação e o período estipulado para o retorno.

Sequência pós-clássico

Após o Gre-Nal, as Mosqueteiras enfrentarão o Corinthians, fora de casa, no dia 1º de maio. Depois, porém, a sequência será menos complicada (ao menos em tese), com os embates diante de Juventude (4/5) e Sport (11/5), dois times que lutam contra o rebaixamento.