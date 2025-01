Em negociações com o Grêmio, Eliasson não é relacionado para partida do AEK

Eliasson tem 29 anos e tem o desejo de atuar no Brasil. Divulgação / AEK

O atacante Niclas Eliasson foi ausência no jogo do AEK Atenas, nesta quinta-feira (9). O atleta está em negociações com o Grêmio e não foi relacionado para o duelo contra o Paok, pelas quartas de final da Copa da Grécia.

A ausência foi em decorrência de um pedido do próprio atacante. Eliasson já comunicou ao clube grego a vontade de atuar no futebol brasileiro. No entanto, a negociação não é considerada fácil.

De acordo com o colunista Eduardo Gabardo, no momento, o principal entrave é a questão financeira. Os valores ainda estão distantes, e a direção gremista segue em tratativas com o clube europeu para tentar fechar um acordo pela liberação do atleta.

Niclas Eliasson é considerado o Plano A para o ataque. No setor, o Grêmio perdeu Soteldo para a temporada 2025.

Sem seu atacante, o AEK Atenas garantiu classificação ao eliminar o Paok, nas quartas de final da Copa da Grécia, pelo placar agregado de 2 a 1.