Autoridades libanesas anunciam a morte de duas pessoas em bombardeio israelense no sul

Duas pessoas foram mortas, nesta sexta-feira (10), em um bombardeio israelense no sul do Líbano, onde um cessar-fogo está em vigor desde o final de novembro, informou o Ministério da Saúde libanês.

A Agência Nacional de Notícias do Líbano (NNA) informou que "um drone israelense atacou um veículo" na localidade de Tair Deba, perto da cidade costeira de Tiro.

Pelo acordo de cessar-fogo, o exército libanês será mobilizado junto às forças de paz no sul, enquanto o Exército israelense se retirará por um período de 60 dias, terminando em 26 de janeiro.

O Hezbollah deve retirar suas forças ao norte do rio Litani, a cerca de 30 quilômetros da fronteira, e desmantelar qualquer infraestrutura militar restante no sul do país.