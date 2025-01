Após romper contrato, Secretaria do Meio Ambiente assume provisoriamente a manutenção dos banheiros públicos de Caxias do Sul

Banheiro do Parque dos Macaquinhos funciona das 7h às 19h. Bruno Todeschini / Agencia RBS

Após reunião realizada com a MB Service Ltda, no final de dezembro, a prefeitura de Caxias do Sul optou por romper o contrato que tinha firmado com a empresa. A companhia, que tem sede em Barueri (SP), era responsável pelos serviços de limpeza, conservação e higienização dos banheiros públicos no município em parques, praças e nas Estações Principais de Integração (EPIs). Agora, os trabalhos serão executados pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente (Semma) provisoriamente.

De acordo com secretário adjunto do Meio Ambiente, Ramon Sirtoli, a decisão por romper o contrato ocorreu após uma série de problemas com a MB. Ele diz que foram registrados atrasos nos pagamentos aos funcionários contratados e até mesmo problemas na reposição dos colaboradores, quando estes faltavam. O contrato havia sido firmado em 2023. Em maio do ano passado ocorreu a renovação até maio de 2025 e havia um custo mensal de R$ 125 mil aos cofres públicos. Ao todo eram 26 colaboradores.

Sirtoli destaca que a MB Service foi notificada diversas vezes pelos problemas na prestação de serviço. Porém, a situação não teria sido contornada. A empresa paulista seguirá atuando até o dia 21, quando a Semma assumirá o serviço de forma provisória. O secretário adjunto diz que ainda não há número exato de quantos servidores deverão atuar neste trabalho e que um levantamento está sendo feito para definir o modelo de atuação.

— Tivemos um primeiro encontro onde estamos estudando estratégias. Foi uma discussão preliminar para que possamos encontrar a melhor forma de suprir essa necessidade. A partir do momento que tivermos uma definição de qual será a estratégia, vamos seguir com ela. Neste momento ainda estamos estudando a melhor forma — explica Sirtoli.

No Monumento ao Imigrante o funcionamento é das 7h às 19h. Bruno Todeschini / Agencia RBS

O adjunto do Meio Ambiente diz que nesta semana foi presenciado mais um problema na atuação da MB. Segundo ele, um funcionário não teria comparecido para abrir os banheiros da Praça João Pessoa, no bairro São Pelegrino, no início da manhã, situação que só foi normalizada ao meio-dia. Sirtoli afirma que agora todos os banheiros públicos estão funcionando normalmente (confira os horários abaixo).

— Estamos com a equipe destacada para fazer uma verificação mais intensa dessa abertura dos sanitários para que não ocorram mais esses tipos de problemas — afirma Sirtoli.

Horários dos banheiros

Parque dos Macaquinhos: das 7h às 19h;

das 7h às 19h; Praça João Pessoa: das 7h às 19h;

das 7h às 19h; Monumento ao Imigrante: das 7h às 19h;

das 7h às 19h; Praça Demétrio Monteiro da Silva (Lagoa Desvio Rizzo): das 7h às 19h;

das 7h às 19h; Parque Cinquentenário: das 7h às 19h;

das 7h às 19h; EcoParque: das 8h às 20h;

das 8h às 20h; Praça Dante Alighieri: das 6h às 18h; e das 18h às 6h;

das 6h às 18h; e das 18h às 6h; Estação Principal de Integração (EPI) Floresta: das 6h às 18h; e das 18h à 0h;

das 6h às 18h; e das 18h à 0h; Estação Principal de Integração (EPI) Imigrante: das 6h às 18h; e das 18h à 0h.

O que diz a MB Service

Em nota, a MB Service afirma que "decidiu encerrar de forma amigável o contrato de prestação de serviços" e que "a decisão foi tomada em comum acordo entre as partes". Confira abaixo, na íntegra:

"A MB SERVICE, prestadora de serviços, vem por meio desta esclarecer que, após um processo de diálogo e análise cuidadosa, decidiu encerrar de forma amigável o contrato de prestação de serviços.

A decisão foi tomada em comum acordo entre as partes, com o intuito de evitar quaisquer prejuízos e garantir que o processo transcorra da forma mais eficiente e transparente possível.

É importante destacar que, apesar do encerramento do contrato, todos os direitos trabalhistas dos colaboradores envolvidos no projeto serão rigorosamente respeitados.

Nenhum funcionário ficará desamparado, e todas as condições legais serão atendidas conforme estabelece a legislação vigente.