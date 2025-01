Último final de semana do 40º Rodeio Crioulo Nacional de Canela promete atrair público regional   

Provas de laço estão previstas para o final de semana. Diego Santos / Divulgação

A programação do 40º Rodeio Crioulo Nacional de Canela se encerra neste domingo (12), com diversas apresentações e provas no Parque de Rodeios Saiqui.

Entre as atividades previstas para o sábado (11) estão as competições de laço, gineteadas, duelo de prendas e provas artísticas. Pela noite, o baile com o grupo Os Mateadores encerra o dia.

No domingo estão previstas as finais das provas de rédeas, laço de duplas e gineteadas. Participantes de todo o Estado confirmaram presença no evento, que está acontecendo desde a quinta-feira (9). O tradicional evento se consolidou como um marco no tradicionalismo gaúcho da região.

Confira a programação:

Sábado, dia 11

Laço Piá

Laço Pai e Filho

Laço Pai e Filha e Mãe e Filho

Duelo de Prendas

Laço Vaca Parada

Laço Dupla

Oração da Ave-Maria

4ª Edição Laço Nossas Origens - Troféu Alfredo José dos Santos

Gineteada

Continuação Laço Duplas

Provas artísticas de gaita, vocal e declamação

Fandango com Os Mateadores

Domingo, dia 12