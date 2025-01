Concessionária instalará painéis informativos em duas rodovias da Serra

O primeiro será instalado neste domingo (12), em Carlos Barbosa, no km 230 da BRS-470 (sentido Capital). Nicolas Ramos Lucena / CSG/ divulgação

A concessionária Caminhos da Serra Gaúcha (CSG) começa, neste final de semana, a instalação de painéis informativos na RS-122 e na BR-470, na Serra. Os equipamentos informarão, por exemplo, distâncias, situações climáticas, tráfego e a presença do pedágio eletrônico free flow. Cada estrutura terá oito metros de largura e um metro e oitenta centímetros de altura. Motoristas vão ter que ter atenção, pois, durante os trabalhos, os trechos fluirão em sistema pare e siga.

O primeiro será instalado neste domingo (12), em Carlos Barbosa, no km 230 da BRS-470 (sentido Capital), próximo aos Transportes Bertin. Caso as condições climáticas não sejam favoráveis, as atividades serão adiadas. Durante a implantação, a concessionária informa que o trânsito será parcialmente bloqueado, das 9h às 12h. O tráfego fluirá em sistema pare e siga, com intervalos estimados de 15 minutos. O trecho será sinalizado.

Os trabalhos prosseguem na segunda-feira (13). Desta vez, a instalação ocorrerá no km 54 da RS-122, em Farroupilha (sentido Serra), próximo ao Posto Petrobrás Vila Nova, e na terça-feira (14), no km 37 da mesma rodovia, em São Vendelino (sentido Capital), próximo à ponte do Arroio Forromeco.

No próximo final de semana, a tecnologia será implementada na descida e na subida da Serra. A CSG pede que os motoristas redobrem a atenção. Na sexta (17), a previsão é que o km 93 da ERS-122, em Flores da Cunha (sentido Antônio Prado), próximo à Fante, receba o painel digital. Já no sábado (18), a instalação será no km 125 da mesma rodovia, em Antônio Prado (sentido Flores da Cunha), próximo à Vidraçaria Pistore.

O investimento da companhia será de R$ 1,3 milhão. Além das rodovias da Serra, a RS-240, em São Leopoldo, também ganhará uma estrutura.

Cronograma de instalações