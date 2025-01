Em recuperação de lesão, Lucca Drummond tem contrato renovado com o Inter

Lucca sofreu a lesão durante um treinamento no início de dezembro do ano passado. Ricardo Duarte / Inter/Divulgação

O Inter anunciou, nesta sexta-feira (10), a extensão contratual com o atacante Lucca Drummond. O atleta está em recuperação de lesão e teve o vínculo renovado até dezembro de 2025.

Lucca precisou passar por um procedimento cirúrgico no joelho direito em decorrência da ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho direito. O problema ocorreu durante um treinamento no mês de dezembro. Desde então, o atacante está afastado.

O tempo de parada não foi informado pelo clube, mas, como a lesão é considerada grave, ele pode ficar até nove meses em recuperação.

Em 2024, Lucca Drummond teve apenas cinco jogos e uma assistência para gol. Seu último jogo foi em julho, no empate por 1 a 1 com o Bahia. Foi a única participação com Roger Machado no comando da equipe.

