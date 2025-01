Agência de Caxias do Sul, uma das afetadas, fica no segundo andar do Bourbon Shopping San Pellegrino, bairro São Pelegrino Neimar De Cesero / Agencia RBS

A unidade do Tudo Fácil Porto Alegre Zona Norte está com atendimento reduzido a partir desta sexta-feira (10) por tempo indeterminado. No local, há apenas a entrega de documentos e orientação sobre o uso dos serviços digitais, das 10h às 19h. A situação se repete com o Tudo Fácil Caxias do Sul e Rio Grande.

De acordo com o governo gaúcho, a restrição é por causa de questões contratuais com a empresa responsável: o pagamento dos funcionários contratados relativo a dezembro de 2024 ainda está pendente. O Estado afirma que está em dia com os repasses à terceirizada previstos em contrato.

A empresa já foi notificada, e o Estado diz estar tomando medidas administrativas e buscando alternativas para garantir a continuidade do atendimento. Quem estava com agendamento vai ser procurado para remarcar o atendimento

Ainda não há prazo para a retomada. As outras seis unidades Tudo Fácil (Lajeado, POA Centro, POA Zona Sul, Passo Fundo, Pelotas e Santa Maria) são administradas por outras empresas e estão com o funcionamento completo.

Em Porto Alegre, as unidades do Tudo Fácil Centro e Tudo Fácil Zona Sul seguem em atendimento normal ao público porque são administradas por outra terceirizada.