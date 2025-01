Revitalização do Viaduto Otávio Rocha teve ordem de início assinada em novembro de 2022. Renan Mattos / Agencia RBS

Não será entregue em fevereiro a obra do Viaduto Otávio Rocha, no centro de Porto Alegre. Essa era a última previsão passada pela prefeitura à reportagem de Zero Hora. Após uma vistoria feita nesta semana, o secretário de Obras e Infraestrutura, André Flores, disse que o cirex, material que reveste as paredes da estrutura, terá que ser refeito em alguns trechos, e por isso, os trabalhos levarão mais tempo do que o previsto.

Um novo cronograma está sendo elaborado por técnicos da prefeitura. Por isso, ainda não há nova data para a entrega da obra. O secretário diz que também está sendo investigada uma possível infiltração no paralelepípedo da Rua Duque de Caxias, o que também pode atrapalhar o avanço da obra.

— O tempo da execução terá que ser recalculado. O cirex precisa ficar com as características originais do viaduto. Não teremos que pagar a empresa novamente por esse serviço — diz o secretário.

— A parte do calçamento também não ficou pronta ainda — completa.

Nas partes onde o cirex já foi colocado e está de acordo com o projeto, um material chamado hidrofugante está sendo aplicado. Ele funciona como uma espécie de tinta antipichação, mas é transparente.

Outro problema que prejudica o avanço da obra é a demora por parte de fornecedores na entrega de estruturas de vidro que ficarão nos acessos às escadarias internas. Elas terão formato parecido com o de uma caixa e ficarão na parte de cima do viaduto.

Retomada em janeiro

Em dezembro, a obra parou devido às férias de funcionários da Concrejato Serviços Técnicos de Engenharia, empresa que toca os trabalhos. Foi retomada na semana passada e está 75% concluída. Os 31 espaços para lojas ficaram prontos em dezembro de 2024. Corrimãos de inox para quem desce da Rua Duque de Caxias também estão instalados.

A revitalização do Viaduto Otávio Rocha teve sua ordem de início assinada em novembro de 2022. A conclusão estava prevista, inicialmente, para ocorrer 18 meses depois, em maio de 2024, mas houve adiamentos (veja linha do tempo mais abaixo).

Lojas

Os 31 espaços para lojas já foram reformados. Prefeitura estuda conceder viaduto à iniciativa privada. Renan Mattos / Agencia RBS

Depois que a obra de revitalização estiver pronta, a prefeitura pretende conceder o Viaduto Otávio Rocha à iniciativa privada. Para isso, foi contatada a empresa São Paulo Parcerias, que desenvolveu os estudos necessários para a licitação. O processo está sob responsabilidade da Secretaria Municipal de Parcerias.

Antes da reforma, as salas comerciais eram ocupadas por lojas de discos de vinil, de conserto de relógios, gráficas e lanchonetes. Muitos espaços, contudo, já estavam desocupados. Os lojistas que estavam com a documentação em dia tiveram assegurado o retorno, se assim desejarem.

A previsão inicial de investimentos na revitalização do viaduto era de R$ 13,7 milhões, mas o custo da obra pode chegar a R$ 20 milhões, conforme disse a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura (Smoi) em setembro. A obra está sendo executada com recursos contratados pela prefeitura junto à Corporação Andina de Fomento (CAF). Segundo a Smoi, o aumento no orçamento previsto ocorreu pois foi feito um aditivo para impermeabilização do viaduto, incrementando os trabalhos necessários.

Linha do tempo da revitalização do Viaduto Otávio Rocha