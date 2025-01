Os Replicantes e a Porto Alegre de um bar dos anos de 1980 chamado Vortex; assista

O novo episódio do Perimetral Podcast aborda os 40 anos da banda Os Replicantes e o lendário bar Vortex. Juliana Bublitz recebe como convidados o cineasta Carlos Gerbase e a produtora Luciana Tomasi, que compartilham histórias sobre a criação de músicas que marcaram gerações e o impacto do Vortex na cena musical de Porto Alegre nos anos 80.

O episódio explora as origens da banda e destaca a decisão da turma de cantar em português (e até em "gauchês") para se conectar com o público local. Os convidados também falam sobre o legado do rock gaúcho e sobre os desafios que enfrentaram ao longo dos anos.