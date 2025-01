Vitinho e Ronaldo no Inter

O atacante Vitinho e o volante Ronaldo são os novos reforços do Inter . Os dois foram anunciados no fim de tarde e início da noite.

João Lucas chega ao Grêmio

Soteldo no Atlético-MG?

O Galo estaria negociando com Soteldo , que retornou do Grêmio ao Santos após empréstimo, segundo o jornal O Tempo.

Jorginho oferecido ao Palmeiras

O volante Jorginho , brasileiro naturalizado italiano , foi oferecido ao Palmeiras. A ESPN afirma que o jogador não vai renovar com o Arsenal e já pode assinar um pré-contrato com outros clubes.

Marlon Gomes quer jogar no Botafogo

Ex-Vasco, Marlon Gomes teria sinalizado positivamente para jogar no Botafogo em 2025. A liberação do Shakhtar, no entanto, é considerada difícil. A informação é do ge.globo.