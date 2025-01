Horóscopo do dia para Capricórnio: veja a previsão completa

Saiba mais sobre os 12 signos do zodíaco.

Neste sábado (11), muito movimento é notado no ambiente astrológico , o que desencadeará desafios constantes a serem enfrentados pelos signos do zodíaco.

Signo de Capricórnio: nascidos entre 22 de dezembro a 20 de janeiro

No fim, todo mundo faz o que quer, senão de imediato, no mínimo depois de um tempo, porque ninguém abre mão de seus desejos de graça, as pessoas cobram às outras os sacrifícios que fazem. Não há desinteresse.