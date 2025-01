Horóscopo do dia : confira a previsão para os 12 signos em 11 de janeiro

Saiba mais sobre os 12 signos do zodíaco.

Neste sábado (11), muito movimento é notado no ambiente astrológico , o que desencadeará desafios constantes a serem enfrentados pelos signos do zodíaco.

As energias estão em constante alternância, portanto será fundamental a preparação para lidar com surpresas, mas sem deixar de se jogar em novidades.

Horóscopo do dia de hoje: veja previsão

Com toda essa movimentação astrológica, confira a previsão completa para os 12 signos em 11/01 e descubra como extrair o melhor do seu dia.

Áries: nascidos entre 21/03 e 19/04

Enquanto nossa humanidade continuar tratando as emoções como subprodutos que não mereceriam valor, continuará também tentando ser algo que ela não é. As emoções, se existem, é porque cumprem uma função vital.

Touro: nascidos entre 21/04 e 20/05

As pessoas ficam unidas temporariamente, porque o normal é que cada uma pense quase que exclusivamente em si e muito pouco no bem comum. É por isso que os momentos fugazes de união precisam ser aproveitados ao máximo.

Gêmeos: nascidos entre 21/05 e 20/06

Câncer: nascidos entre 21/06 e 22/07

Quando as ideias apaixonam, estão certas, sem importar o que representem. Quando as ideias são puramente racionais, podem até estar certas, mas quando levadas à prática não produzem resultados que emocionem.

Leão: nascidos entre 23/06 e 22/08

Por mais que nossa humanidade tente se convencer de ser um animal racional, na maior parte do tempo de cada dia não se comporta como tal, mas como animal selvagem, que segue desejos, se convencendo de serem instintos.

Virgem: nascidos entre 23/08 e 22/09

É bom ouvir palavras motivadoras, mas precisam ser verdadeiras, porque se forem aquelas palavras que servem para empurrar as pessoas a fazer algo que ninguém em seu são juízo se atreveria, então é melhor rever tudo.

Libra: nascidos entre 23/09 e 22/10

As regras são maravilhosas, porque ordenam a realidade e deixam a alma segura para transitar pelo destino. Porém, há momentos em que é necessário transgredir as regras, porque de outra forma não se criaria nada novo.

Escorpião: nascidos entre 23/10 e 21/11

Sagitário: nascidos entre 22/11 e 21/12

As emoções não mentem, porque a alma não é capaz de fingir que não sente o que sente. Quando a emoção toma conta das vísceras, o pensamento racional se curva a elas e perde sua voz, e você a compostura. Ou não?

Capricórnio: nascidos entre 22/12 e 20/01

No fim, todo mundo faz o que quer, senão de imediato, no mínimo depois de um tempo, porque ninguém abre mão de seus desejos de graça, as pessoas cobram às outras os sacrifícios que fazem. Não há desinteresse.