Lula é torcedor do clube paulista.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva publicou um vídeo, nesta sexta-feira (10), revelando ter feito um Pix para ajudar na vaquinha da Arena do Corinthians .

O registro também foi uma busca para combater as notícias falsas que vêm circulando nas redes sociais, a qual dizem que o governo vai taxar o método de pagamento .

— Fiz um Pix para ajudar o Corinthians a pagar sua dívida e aproveitei o momento para desmentir as fake news que estão circulando nas redes sociais. Compartilhe a verdade. O governo não vai taxar as transações via Pix — disse.