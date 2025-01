Resultado final da seleção de servidores temporários no RS será divulgado em 13 de março; veja novo cronograma

Processo foi anunciado pelo governo do Estado em 2024. Mateus Bruxel / Agencia RBS

O governo estadual publicou, em edição extra do Diário Oficial, nesta sexta-feira (10), o cronograma atualizado do processo seletivo que busca contratar 2.052 servidores em caráter temporário. A publicação do resultado final foi prorrogada para 13 de março. A data original, antes de contestação judicial do processo, era 17 de janeiro.

As datas foram ajustadas após a suspensão, na quarta (8), da liminar que impedia a continuidade da seleção. A decisão foi tomada pelo Tribunal de Justiça do Estado (TJRS).

Entre as demais atualizações, o governo amplia o prazo de convocação para conferência da documentação original, em local, data e horário informado no ato do chamamento.

Leia Mais Justiça derruba liminar que suspendeu seleção para vagas temporárias no governo do RS

Processo simplificado

Coordenada pela Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão (SPGG), a seleção contempla um cargo de Nível Médio (Agente Administrativo) e cinco cargos de Nível Superior que abrangem mais de 50 especialidades. Serão contratados profissionais em setores como engenharia, arquitetura, saúde, assistência social, meteorologia e meio ambiente, por exemplo.

Mais de 56 mil inscrições de candidatos foram homologadas para todos os cargos, conforme o governo gaúcho.

Os salários previstos para a seleção vão de R$ 3,5 mil mensais, para cargos de ensino médio, a R$ 16 mil, para postos que exigem ensino superior, com até 40 horas semanais.

Leia Mais Veja perguntas e respostas sobre a seleção com 2 mil vagas temporárias divulgada pelo governo do RS

Os contratados poderão trabalhar pelo prazo de 24 meses, que pode ser prorrogado pelo mesmo período.

A seleção não conta com prova, apenas avaliação de títulos e de experiência profissional dos inscritos, o que motivou o Sindicato dos Servidores de Nível Superior do Rio Grande do Sul (Sintergs) a ingressar com uma Ação Civil Pública.

Veja o novo cronograma

Quais são as vagas em disputa

Nível médio

Agente administrativo (102 vagas): R$ 3,5 mil

Nível superior