Mais de 30 mil inscritos ficam fora de seleção do governo do Estado por falta de documentação

O governo gaúcho divulgou, nesta quarta-feira (4), o número de inscritos para o processo seletivo simplificado que abre 2.052 vagas temporárias de servidor público estadual. No total, foram 86.276. Entretanto, 30.019 candidaturas não foram homologadas por falta de documentação - o prazo para entrega terminou na sexta-feira (29).

Os cargos com o maior número de inscritos foram os de Agente Administrativo, Analista de Planejamento, Orçamento e Gestão, e Analista de Projetos e Políticas Públicas nas funções de Administrador e Analista em Educação (confira a lista completa ao final da reportagem).

O concurso, lançado em novembro, contempla vagas de nível Médio e Superior, com oportunidades em todo o Rio Grande do Sul. Os salários vão de R$ 3,5 mil a R$ 16 mil. O contrato dura 24 meses, com possibilidade de prorrogação pelo mesmo período.

O processo seletivo se dá por meio a análise de títulos dos candidatos, sem aplicação de prova prática ou teórica.

Vagas em todo o RS

Do total de oportunidades abertas, 1.779 são para atuação em Porto Alegre. O restante das vagas abrange municípios da Fronteira Oeste (26), Serra (29), Vale do Sinos (23), Região Sul (20), Vale do Rio Pardo (11), Vale do Taquari (18), Região Metropolitana (14), Missões (12) e Litoral Norte (10)

Ainda há vagas em municípios como Lagoa Vermelha (1), Vacaria (3), Frederico Westphalen (3), Montenegro (3), Soledade (4), Três Passos (4), Erechim (6), Palmeira das Missões (7), Ijuí (8), Cruz Alta (9), Santa Rosa (11), Santa Maria (12), Bagé e Hulha Negra (12), Cachoeira do Sul (13), Passo Fundo e Carazinho (14).

Sindicato pede suspensão do processo seletivo

Na semana passada, o Sindicato dos Servidores de Nível Superior do Rio Grande do Sul (Sintergs) ingressou com uma Ação Civil Pública pedindo a suspensão do processo seletivo.

De acordo com o Sintergs, o modo de seleção simplificado, sem aplicação de prova e feito somente por meio da análise de títulos, não está de acordo com as regras que um concurso público exige. A entidade solicita, também, que um novo edital seja publicado no prazo de 90 dias.

Em nota, o governo afirmou que recebeu a notificação. O prazo para o Estado prestar esclarecimentos à Justiça se encerrou nessa terça-feira (3).

O processo de seleção segue ocorrendo normalmente, uma vez que a ação não suspende os prazos já publicados no último edital.

