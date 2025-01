Inicia devolução de taxa de inscrição do Concurso Nacional Unificado para solicitantes

No país, 970.037 pessoas realizaram a prova no dia 18 de agosto de 2024.

Candidatos que solicitaram a devolução da taxa de inscrição do Concurso Público Nacional Unificado (CNU) começaram a ser reembolsados nesta segunda-feira (6) . A informação foi divulgada pelo ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos do governo federal. O pagamento será feito durante 30 dias corridos , a contar da data de início.

Conforme o comunicado, 31.050 candidatos ao certame solicitaram a devolução. Deste número, mais de 29 mil já foram reembolsados. Segundo informações do governo federal do mês de novembro, pelo menos 2.238 pessoas que pediram o reembolso são do Rio Grande do Sul.