Bebê nasce em bote de migrantes a caminho das Ilhas Canárias, na Espanha; veja foto do resgate

Recém-nascido é resgatado em meio à embarcação superlotada. Salvamento Marítimo da Espanha / Divulgação

Um bebê nasceu a bordo de um bote de migrantes a caminho das Ilhas Canárias, na Espanha, no início desta semana, conforme informações do serviço de resgate espanhol divulgadas nesta quarta-feira (8). As autoridades compartilharam uma imagem impressionante que retrata o recém-nascido, a mãe e dezenas de outros migrantes em meio ao barco superlotado.

A embarcação foi localizada pelo Salvamento Marítimo da Espanha próximo à ilha de Lanzarote na segunda-feira (6), data em que o país celebrava o feriado da Epifania do Senhor, também conhecido como Dia de Reis. Durante essa celebração, é tradição que as crianças locais recebam "presentes dos Três Reis Magos".

Ao chegar ao local, a guarda costeira encontrou a mãe e o bebê em boas condições de saúde. No total, havia 60 pessoas a bordo, incluindo 14 mulheres e quatro crianças.

Domingo Trujillo, capitão do navio de resgate, relatou à emissora TVE que a equipe tinha conhecimento de uma mulher grávida a bordo.

— A surpresa foi que encontramos um bebê totalmente nu que nasceu 10, 15 ou 20 minutos antes — contou.

Segundo ele, a mãe estava deitada no chão da embarcação lotada, enquanto o bebê estava nos braços de outra pessoa próxima a ela.

— Eu o cobri, o trouxe aqui (para o meu peito) e dei um tapinha nele para que ele parasse de chorar — acrescentou.

Os médicos a bordo recomendaram que a mãe e o bebê fossem imediatamente transferidos de helicóptero para um hospital.

As sete ilhas espanholas na costa atlântica do noroeste da África enfrentam desafios crescentes para lidar com o aumento do fluxo de migrantes irregulares, principalmente vindos de Mali, Senegal e Marrocos.