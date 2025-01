Como está sendo a passagem de volante alvo do Grêmio pelo futebol saudita

Colombiano fez oito partidas na atual temporada. Reprodução / @AlShababSaudiFC

O Grêmio enviou, nos últimos dias, uma oferta para contratar Gustavo Cuellar, 32 anos, do Al-Shabab FC. O contrato do atleta com os sauditas tem validade até junho de 2026. Na atual temporada, o volante colombiano fez oito jogos pela equipe da Arábia Saudita.

O Al-Shabab, no entanto, não é o primeiro clube de Cuellar no futebol saudita. Antes, ele defendeu o Al-Hilal entre agosto de 2019 e julho de 2023. Pelo time azul e preto, fez 121 jogos e deu três assistências. Sua saída esteve ligada à chegada do português Rubén Neves no Al-Hilal.

Ele foi negociado com o seu atual clube por cerca de US$ 1,5 milhão. Desde que desembarcou no Al-Shabab, já fez 44 partidas e marcou um gol.

— Ele atuou em oito jogos apenas nesta temporada, sem marcar gols ou dar assistências. Segundo a mídia saudita o novo técnico Fatih Terim, turco, quer substituí-lo. O problema é que seu contrato vai até o verão de 2026. O que mais o distingue é jogar bem com os pés e sair para o ataques de trás — afirma Waheed Masri, da TV Al Arabiya, da Arábia Saudita.

O modelo de jogo de Quinteros também se beneficiaria de ter uma parceria Villasanti e Cuellar como volantes, dois jogadores de bom poder de marcação e também com qualidade técnica para chegar ao campo de ataque.

Revelado nas categorias de base do Deportivo Cali, o volante já atuou no Brasil. Ele ficou no Flamengo entre 2016 e 2019.

