Os números e títulos da carreira de Cuellar, possível reforço do Grêmio

Volante soma 24 jogos pela seleção colombiana. Evaristo Sa / AFP

O volante colombiano Gustavo Cuellar pode ser um dos principais reforços do Grêmio para a temporada de 2025. Conforme apurado por Zero Hora, o Tricolor fez uma oferta para contar com o jogador de 32 anos, que atua no futebol árabe, no Al-Shabab, justamente o único clube em que, até então, não foi campeão em sua carreira.

Ele levantou taças em todas as demais equipes que atuou. Revelado pelo Deportivo Cali, da Colômbia, Cuellar tem passagens por Junior Barranquilla — também de seu país natal —, Flamengo e Al-Hilal, da Arábia Saudita. Entre 2015 e 2022, o volante foi figura recorrente nas convocações para a seleção colombiana.

Mesmo sendo peça-chave na maioria dos clubes em que foi campeão, Cuellar não soma muitos gols e assistências na carreira. Ao todo, em 541 jogos, ele balançou a rede apenas seis vezes — mesmo número que tem de passes para gols.

O atleta ganhou maior notoriedade no Flamengo e no Al-Hilal. Pela equipe carioca, sagrou-se, em 2019, campeão brasileiro e da Libertadores — além de conquistar o Campeonato Carioca duas vezes, em 2017 e em 2019. Já no clube saudita, foi bicampeão da Liga dos Campeões da Ásia, e tricampeão da copa e do campeonato nacional. Abaixo, Zero Hora apresenta os números do volante ao longo da carreira.

Os números da carreira de Cuellar

Deportivo Cali

Jogos: 124

124 Gols: 2

2 Títulos: Copa Colômbia (2010)

Junior Barranquilla

Jogos: 61

61 Títulos: Copa Colômbia (2015)

Flamengo

Jogos: 167

167 Gols: 2

2 Assistências: 3

3 Títulos: 2x Campeonato Carioca (2017 e 2019), Libertadores (2019), Brasileirão (2019)

Al-Hilal

Jogos: 121

121 Assistências: 3

3 Títulos: 2x Liga dos Campeões da Ásia (2019 e 2021), 3x Campeonato Saudita (2019–20, 2020–21 e 2021–22), 3x Copa do Rei (2019–20 e 2022–23), Supercopa Saudita (2021)

Al-Shabab

Jogos: 44

44 Gols: 1

Colômbia

Jogos: 24

24 Gols: 1

Total na carreira

Jogos: 541

541 Gols: 6

6 Assistências: 6

6 Títulos: 15

*Números do site ogol.com.br

Produção: Leonardo Bender