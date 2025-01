Três destaques do Grêmio na segunda rodada da Copinha

Camisa 8 balançou a rede logo no começo do duelo.

A vitória que garantiu a classificação do Grêmio à próxima fase da Copa São Paulo passou pelos pés de três nomes importantíssimos .

Hiago

Além de marcar o único gol da partida, o meio-campista teve boas chegadas pelo lado do campo, proporcionando muitos perigos ao adversário.

Kaick

Camisa 5 foi muito bem na saída do meio-campo.

O volante concedeu belos lançamentos aos companheiros de equipe, gerando oportunidades interessantes ao longo do confronto. Também foi importante defensivamente e na abertura do meio-campo.

Viery

O zagueiro deu bela assistência no único gol da partida. Além disso, foi muito bem na sua função de ofício, com desarmes fundamentais na defesa.

Quer receber as notícias mais importantes do Tricolor? Clique aqui e se inscreva na newsletter do Grêmio.