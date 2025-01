"Seguiremos o debate sobre a redução da jornada de trabalho", diz presidente do Sindicomerciários de Caxias do Sul

Um dos temas que ganharam os noticiários em 2024, o fim da escala de trabalho 6x1 continuará na pauta do Sindicomerciários de Caxias do Sul. Conforme o presidente da entidade, Nilvo Riboldi Filho, a proposta é continuar debatendo, ao longo de 2025, o projeto de lei que altera a legislação. Hoje, a jornada de trabalho não pode ser superior a oito horas diárias e 44 semanais. A convite da coluna, Nilvo também avalia o ano de 2024.

Qual é a sua avaliação de 2024? O ano de 2024 foi desafiador. Apesar das adversidades, o sindicato obteve importantes conquistas para a categoria comerciária, garantindo um reajuste salarial acima da inflação e a preservação de direitos. Além disso, o Sindicomerciários esteve ativamente envolvido em ações de solidariedade, oferecendo apoio não apenas à nossa região, mas também organizando a coleta e o envio de alimentos e itens de higiene para as áreas mais afetadas pela enchente no Estado. Outro marco de 2024 foi a ampla reforma realizada em nossa sede campestre, que agora recebe o nome de Clube dos Comerciários, oferecendo uma estrutura renovada para o lazer e bem-estar da categoria.

Quais são as perspectivas para 2025?

Em 2025, nossa luta continuará firme em defesa da valorização do trabalho e dos direitos da classe trabalhadora, pilares fundamentais para o desenvolvimento do país. Seguiremos mobilizados para promover o debate sobre a redução da jornada de trabalho sem redução salarial, com o fim da escala 6x1. Para os comerciários, nossa proposta é a implementação da escala 5x2, visando melhores condições de trabalho e qualidade de vida para todos.