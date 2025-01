Tracker, Strada e CG 160: veja a lista dos veículos mais vendidos no RS em 2024

Fiat Strada está na lista dos veículos mais vendidos no RS em 2024. GILBERTO LEAL

O ano de 2024 terminou com 196.804 veículos novos vendidos no Rio Grande do Sul, o que representa crescimento de 18,7% em relação a 2023.

Os dados são do Sindicato dos Concessionários e Distribuidores de Veículos no Estado do Rio Grande do Sul (Sincodiv-RS) e da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave).

Foram vendidos 100.656 automóveis no RS no ano passado, um aumento de 19,3% na comparação a 2023 (84.311). O Chevrolet Tracker lidera as vendas na categoria, com 6.645 unidades comercializadas, seguido do Onix (6.260) e do Volkswagen Polo (4.898).

Na categoria comercial leve (usados para transporte de carga), a venda subiu de 24.085 para 30.185 entre 2023 e 2024, aumento de 25,3%. O mais vendido da categoria foi o Fiat Strada, com 6.493 unidades, seguido pela Saveiro (4.263), da Volkswagen, e da Fiat Toro (3.322).

As motos tiveram 36.967 emplacamentos novos em 2024, aumento de 11% na comparação ao ano anterior. Honda CG 160 foi a mais vendida: 9.134, seguida da Biz (4.194) e da NXR 160 (2.705).

Veja o top 10 dos veículos mais vendidos das três categoria no RS em 2024:

Automóveis

Tracker teve 6.645 unidades comercializadas no RS em 2024. GILBERTO LEAL

GM/Tracker: 6.645 GM/Onix: 6.260 VW/Polo: 4.898 VW/T Cross: 4.841 Hyundai/Creta: 3.775 GM/Onix Plus 3.772 Jeep/Compass 3.535 VW/Nivus: 3.235 Jeep/Renegade: 3.204 Fiat/Fastback: 2.950

Comercial leve

Fiat Strada foi o veículo mais vendido do RS entre na categoria comercial leve. GILBERTO LEAL

Fiat/Strada: 6.493 VW/Saveiro: 4.263 Fiat/Toro: 3.322 Toyota/Hilux: 2.715 GM/Montana: 1.998 Ford/Ranger: 1.945 RAM/Rampage: 1.329 GM/S10: 1.154 Renault/Oroch: 983 Fiat/Fiorino: 838

Motocicletas

Honda/CG 160 liderou as vendas no Estado entre as motos em 2024. Honda / Divulgação

Honda/CG 160: 9.134 Honda/Biz: 4.194 Honda/NXR 160: 2.705 Honda/CB 300F: 2.187 Yamaha/Fazer 250: 1.267 Honda/XRE 190: 1.196 Honda/XRE 300: 1.165 Yamaha/YBR 150: 908 Yamaha/Fazer 150: 860 Yamaha/XTZ 250: 854