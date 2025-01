9 dicas para assumir o controle das finanças em 2025

Registrar as entradas de dinheiro é fundamental para se ter ideia do que é possível gastar. MP Studio / stock.adobe.com

Administrar a vida financeira nem sempre é fácil. Controlar gastos e manter o saldo bancário no azul exige planejamento. Mas é possível ter manter as finanças em dia de forma simples e assertiva.

O controle financeiro permite identificar desperdícios e evitar gastar mais do que o orçamento permite, explica Wendy Haddad Carraro, educadora financeira e professora do curso de Ciências Contábeis da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS).

Anotações, seja em um caderno, em planilhas ou em aplicativos específicos, auxiliam a ter ideia do dinheiro disponível e planejar onde será necessário gastá-lo.

Confira dicas para assumir o controle do seu dinheiro

1. Comece com a anotação de todos os gastos. O recomendado é registrar todas as despesas, mesmo as pequenas, para identificar onde o dinheiro está sendo gasto. Utilize um caderno, aplicativos ou planilha para registrar diariamente

2. Classifique os gastos em categorias como alimentação, transporte, lazer, saúde, educação e moradia – isso facilita a identificação de excessos em determinadas áreas

3. Defina um orçamento com limites de gastos para cada categoria, com base na renda. O recomendado é usar a regra 50-30-20: 50% para necessidades, 30% para desejos, e 20% para economias ou dívidas

4. Use planilhas simples, como as disponíveis no padlet do projeto de Educação Financeira da UFRGS, que já têm fórmulas para somar gastos e categorizar automaticamente. Exemplos de colunas que devem constar na planilha: data, categoria, descrição, valor

5. Revise e ajuste mensalmente. Analise os gastos e veja se houve desvio do orçamento. Ajuste metas de economia ou reduza gastos desnecessários

6. Monitore entradas e saídas – registre sempre as entradas de dinheiro para manter o equilíbrio financeiro. Identifique receitas fixas e variáveis. Busque alternativas de renda extra, se for necessário

7. Estabeleça metas financeiras com objetivos claros, como poupar para uma viagem ou criar uma reserva de emergência. Isso ajuda a manter a motivação para controlar os gastos

8. Automatize as ações sempre que possível, utilizando aplicativos ou planilhas que permitam a sincronização com contas bancárias e cartões de crédito, de modo a reduzir o trabalho manual

9. Envolva toda a família no controle e acompanhamento financeiro