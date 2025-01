Dólar cai ao menor valor em quase um mês com mercado fechado nos EUA

Em sessão com menor volume de negócios, o dólar fechou nesta quinta-feira (9) com queda de 1,11%, para R$ 6,041, menor cotação desde 13 de dezembro de 2024. O mercado estava fechado nos Estados Unidos devido ao funeral do ex-presidente Jimmy Carter.

Sem novidades no "risco Trump", que assume a presidência no próximo dia 20, um dos fatores que fez o dólar murchar foi a redução de 0,4% nas vendas do varejo em novembro. É mais um sintoma do conflito entre bons indicadores de emprego e renda e azedume financeiro.

Foi por isso que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, mencionou nesta semana a necessidade de "calibrar" o crescimento. e afirmou que é preciso considerar outros indicadores além do emprego e do avanço do PIB.

Outro fator que influenciou na queda foi um leilão de títulos prefixados do Tesouro Nacional, o primeiro do ano. Títulos da dívida brasileira foram absorvidos, especialmente os de prazo mais longo, que costumam ter como compradores investidores estrangeiros,

*Colaborou João Pedro Cecchini