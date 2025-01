A "contradição" entre emprego e renda em alta e o mau humor financeiro

Parece, mas não significa apenas que o Brasil vai bem na economia real e mal nos indicadores financeiros – embora seja uma constatação óbvia. O que parece contraditório é, na verdade, uma relação de causa e consequência, ao menos na visão do mercado.

Os bons níveis de emprego e renda são resultado de políticas sociais do governo Lula. O conjunto Bolsa Família de R$ 600, reajuste real (acima da inflação) do salário mínimo e aumento nos pagamentos do Benefício de Prestação Continuada (BPC) mantém o consumo elevado, que estimula produção e contratações.