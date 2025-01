Ancelotti defende Vini Jr após expulsão: "É difícil ser Vinicius e aguentar o que ele aguenta"

Vini Jr., expulso da partida contra o Valencia na última sexta-feira (3), foi defendido pelo técnico Carlo Ancelotti. O comandante dos Merengues falou sobre o caso em entrevista coletiva no centro esportivo Cidade Real Madrid, às vésperas do confronto pela Copa del Rey contra o Deportiva Minera, nesta segunda-feira (6), às 15h, em Cartagonova.

"É difícil ser Vinicius"

— Não era vermelho, era amarelo, e por isso esperamos que ele não perca jogos. É difícil ser ele e se colocar em sua pele. É complicado aguentar tudo o que acontece e os insultos. Ele está triste com o cartão vermelho, pediu desculpas, mas precisamos olhar para frente.

A expulsão ocorreu aos 32 minutos do segundo tempo, após um desentendimento entre o brasileiro e o goleiro Dimitrievski. O lance que gerou a expulsão envolveu um empurrão de Vini Jr. no rosto do goleiro após provocações.