Real Madrid prepara proposta de renovação para Vinicius Júnior, diz jornal espanhol 

Atual vínculo de Vinicius Júnior vai até junho de 2027. KARIM JAAFAR / AFP

Eleito o melhor jogador do mundo pela Fifa, Vinicius Júnior está com a moral em alta no Real Madrid. De acordo com o jornal AS, da Espanha, o clube prepara uma proposta de renovação para o atacante brasileiro.

Mesmo com contrato até junho de 2027, a extensão do vínculo faria com que o jogador de 24 anos se aproximasse do patamar salarial de Kylian Mbappé e David Alaba, os mais bem pagos do elenco merengue conforme a imprensa espanhola.

A movimentação do Real Madrid também visa brecar qualquer interesse do futebol árabe. Recentemente, a federação local demonstrou o desejo de ver o atleta atuando no país, se tornando o garoto propaganda da Copa do Mundo de 2024, que será disputada na Arábia Saudita.

Por outro lado, a valorização é um anseio de Vinicius Junior. Comprado junto ao Flamengo ainda em 2017, o craque chegou ao Real Madrid em junho de 2018. Até outubro de 2023, tinha um dos menores salários da equipe europeia.