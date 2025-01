Verstappen espera evolução da Red Bull em 2025 e diz: 'Não dá para vencer com a Sauber'

Tetracampeão mundial de Fórmula 1, Max Verstappen pontuou as falhas ao longo da última temporada e diz esperar uma evolução na Red Bull para brigar por título em 2025. O holandês até fez uma comparação a outros carros, que costumam fazer papel de coadjuvantes. O alvo, desta vez, foi a Sauber, que terá o brasileiro Gabriel Bortoleto no grid.

Aproveitando as férias de final de ano com a família e esperando um filho com Kelly Piquet, Verstappen guiará novamente a Red Bull nos últimos dias de fevereiro para a sessão única de testes de pré-temporada, que acontecerá no Bahrein.