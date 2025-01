Vice-campeão Mallorca é eliminado da Copa do Rei pelo modesto Pontevedra

De vice-campeão a derrotado logo na estreia por um time da quarta divisão: o Mallorca foi eliminado na Copa do Rei ao perder por 3 a 0 , nesta sexta-feira (3), na visita ao modesto Pontevedra .

Os 16 avos-de-final marcaram o reencontro do Mallorca com esta competição depois de ter chegado perto da conquista do título na edição passada, quando perdeu nos pênaltis na final contra o Athletic Bilbao. E o resultado não poderia ter sido mais decepcionante para o time das Ilhas Baleares.