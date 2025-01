A primeira rodada da Copa São Paulo de 2025 teve goleadas avassaladoras e tropeços de times da Série A do Brasileirão. Confira tudo sobre o começo da competição de base mais importante do país e todos os resultados abaixo .

Goleadas na estreia da Copa São Paulo

A maior goleada desta largada de Copinha foi do Palmeiras: 9 a 0 no Náutico-RR. Os atuais bi-campeões do torneio seguem como franco favoritos ao título.