O martelo da venda de Gabriel Grando ao Palmeiras ainda não foi batido, mas o Grêmio se movimenta na busca de um goleiro. O departamento de futebol já definiu um parâmetro: um jogador “pronto”. Alguns nomes no radar do clube em outros momentos podem ser procurados novamente.

A oferta do Palmeiras pelo reserva imediato de Tiago Volpi é de aproximadamente U$S 2 milhões (cerca de R$ 12 milhões). O Tricolor tem 75% dos direitos econômicos do atleta. Logo, a negociação pode não render tantos recursos para buscar um substituto.

Os scouts gremistas mapeiam o cenário com uma diretriz: localizar um goleiro já testado em alto nível, não necessariamente com vasta experiência ou com idade avançada, que chegue preparado para ser a sombra do titular e aceite a condição de reserva num primeiro momento.

O retorno de Adriel, cedido ao Athletic-MG, para a disputa da Série B, não deverá acontecer agora. Ele atuou em três partidas e virou suplente. Zero Hora apurou que a volta seria analisada pelo estafe, mas não deve ser executada pelo clube mesmo com uma condição mais favorável e possibilidade de não gastar dinheiro.

Nomes já cogitados no começo do ano como Matheus Mendes, de 26 anos, que pertence ao Atlético-MG, mas está emprestado ao América-MG, indicado pelo preparador da posição Mateus Famer, foi especulado nos últimos dias. O nome foi analisado antes da chegada de Volpi em janeiro. O agente e o próprio América negam qualquer procura. No Tricolor, Felipão, coordenador técnico, trabalhou com ele entre 2023 e 2024 e poderá dar o aval para uma nova investida.

Pedro Rocha, goleiro da Ponte Preta, de 26 anos, sondado no começo do ano, perdeu espaço em Campinas e está disponível para negociação. Entretanto, a inatividade e ausência de testes em alto nível afastam o interesse gremista.

Em final de contrato na Arábia Saudita, Marcelo Grohe não foi procurado. O vínculo com o Al-Kholood tem duração até o final de junho. O ídolo tem 38 anos e não tem nada assinado para a sequência de carreira.