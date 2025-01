Jovens promessas brilham, e Grêmio estreia com goleada na Copinha

O caminho do Grêmio em busca do sonho do título inédito da Copa São Paulo de Futebol Júnior começou a ser construído com goleada. Na tarde deste domingo (5), o time de Fabiano Daixt fez 4 a 0 no Vitória da Conquista, e abriu a competição na liderança do grupo 21.

A goleada foi encaminhada ainda no primeiro tempo, com gols de Alysson, Viery e Nathan. Na etapa final, Jardiel fechou o placar.

Pressão e goleada ainda no primeiro tempo

Daitx colocou em campo um time com três zagueiros, com Nathan, João Lima e Viery. Aberto pela direita, o ala era o capitão Igor Serrote, já utilizado no time profissional.

E foi justamente ele quem, logo aos 4 minutos de partida, após lançamento vindo da defesa, achou Alysson (outro que já esteve entre os profissionais) bem posicionado na entrada da área. Com muita tranquilidade, o camisa 11 deu uma "penteada" na bola digna de futsal com o pé esquerdo, ajeitou e, de perna direita, tocou na saída do goleiro Gabriel Bartelli para abrir o placar.

Foi só após sofrer o gol que o Vitória da Conquista resolveu sair para o jogo. Foram duas finalizações em sequência em um intervalo de dois minutos, mas ambas sem a direção do gol.

Gabriel Mec teve boa atuação na partida. ANGELO PIERETTI / Grêmio / Divulgação

A resposta do Grêmio veio aos 14 minutos, no talento de Gabriel Mec. Em jogada individual, ele escapou de três marcadores, invadiu a área e, de perna esquerda, mandou um chute muito forte, que acertou em cheio o travessão do goleiro do Vitória da Conquista, e quase ampliou. Na sequência, nova finalização de Gabriel Mec, que desta vez parou em Bartelli.

Aos 20 minutos, a pressão finalmente resultou em placar ampliado. Após cruzamento vindo da esquerda, depois de uma sequência de escanteios, Pedro Gabriel cruzou e achou Viery dentro da área. Ele subiu mais que o zagueiro adversário, deslocou o goleiro e fez o segundo.

As combinações pela direita, especialmente envolvendo Alysson e Igor, seguiram dando trabalho para a defesa do Vitória da Conquista. Mas foi novamente pelo alto que o Grêmio chegou a goleada: após levantamento no segundo pau, Nathan venceu a zaga e, de cabeça, fez o terceiro, que garantiu tranquilidade para ir ao intervalo em larga vantagem.

Grêmio administra e amplia vantagem

A exemplo do primeiro tempo, a etapa final começou movimentada. Nos minutos iniciais, os dois times tiveram chances de marcar. As finalizações, no entanto, não tiveram a direção do gol, apesar do espaço encontrado pelas duas equipes. Com Igor Serrote, foram duas bolas para fora.

Aos 10 minutos do segundo tempo, mais uma bola com muito perigo. Desta vez, foi o camisa 10, Tiago, quem finalizou. Após chute de bico, ela beijou o pé da trave direita e, por muito pouco, não saiu o quarto gol do Grêmio.

Quando parecia que o Tricolor iria diminuir o ritmo, Jardiel, que havia acabado de entrar, fez mais um. O centroavante, destaque em 2024 nas categorias de base, apareceu de maneira oportunista. O goleiro Ygor fez um lançamento primoroso para o xará, o lateral Serrote, que escorou para o centroavante anotar o quarto gol.

A partir daí, com a goleada já consolidada, o Grêmio apenas administrou o marcador. O Vitória da Conquista, batido, também pouco ameaçou, e o placar acabou mesmo em 4 a 0 para o Tricolor.

Jogadores do Grêmio celebram a goleada. ANGELO PIERETTI / Grêmio / Divulgação

O duelo da segunda rodada vai valer a liderança do grupo 21. Isso porque o Grêmio enfrenta, na quarta-feira (8), o Porto Vitória, que também venceu na primeira rodada. A partida ocorre em Guaratinguetá, às 15h.

COPA SÃO PAULO DE FUTEBOL JÚNIOR - 1ª RODADA - 05/01/2025

GRÊMIO (4)

Ygor; Nathan, João Lima e Viery (Luiz Eduardo); Igor Serrote, Hiago (Araújo), Kaick, Pedro Gabriel e Tiago (Rikelme); Gabriel Mec e Alysson (Jardiel). Técnico: Fabiano Daitx

VITÓRIA DA CONQUISTA (0)

Gabriel Bartelli; Jhonata Piu Piu (Saulo), Guilherme, Arthur e Antônio Carlos; Pedro (Gustavo Bandeira), Clerson (Caíque), Eiseu e João Marcos; Pablo Ruan e Kennedy (Djalma). Técnico: Guilherme Lima

GOLS: Alysson (4/1ºT), Viery (20/1°T), Nathan (33/1°T) e Jardiel (20/2°T)

ARBITRAGEM: Pietro Dimitrof Steffanelli (FPF), auxiliado por Leonardo Augusto Villa e Amanda Mathias Maceira

LOCAL: Estádio Dario Rodrigues Leite, em Guaratinguetá (SP)