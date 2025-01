Três nomes que se destacaram na goleada do Grêmio sobre o Vitória da Conquista na estreia da Copinha

Igor Serrote

O nome já é conhecido da torcida. Em 2024, o lateral-direito Igor Serrote esteve com o grupo principal do Grêmio sob o comando de Renato Portaluppi.

Gabriel Mec

O meia não marcou gol, mas mostrou as credenciais que o colocam como grande promessa do Grêmio nos próximos anos. Com apenas 16 anos, já chegou sondado, inclusive, por grandes times da Europa. Em julho, esteve na mira do Chelsea.