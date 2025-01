Novo técnico do Grêmio, Gustavo Quinteros desembarca em Porto Alegre neste domingo 

A era Quinteros tem dia para começar no Grêmio. O técnico contratado para assumir o clube para a temporada de 2025 tem previsão de desembarcar em Porto Alegre neste domingo (5) . Ele deve começar o trabalho presencialmente no CT Luiz Carvalho na próxima segunda-feira (6).

O clube prepara uma série de apresentações para o técnico e sua comissão técnica. Além de conhecer a estrutura física para treinos e preparação no CT Luiz Carvalho , a ideia é também avançar nas reuniões para definições do grupo de jogadores.

O Grêmio realizou alguns movimentos no mercado antes mesmo de finalizar a negociação com o argentino, mesmo que os nomes tenham sido apresentados durante as conversas. Agora, após toda a formalização da vinda de Quinteros, nomes que partiram do treinador também começaram a ser buscados.