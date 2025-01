Decisão do STF sobre bets impacta Grêmio e outros cinco clubes da Série A do Brasileirão

Esportes da Sorte tem contrato com o Grêmio até 2026. Divulgação / Umbro

A decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) de proibir a atuação de casas de apostas licenciadas apenas pela Loteria do Rio de Janeiro (Loterj) causa impacto no Grêmio e em mais cinco clubes do Brasileirão.

Estas equipes são patrocinadas por empresas que estavam regularizadas através da Loterj, e não pelo Ministério da Fazenda. Com a decisão do ministro André Mendonça, elas podem operar apenas em território estadual. Neste caso, somente no Rio de Janeiro, proibindo a exposição em âmbito nacional.

A Esportes da Sorte, parceira do Grêmio, também patrocina Corinthians, Ceará e Bahia.

Enquanto isso, a Pixbet tem contrato com Flamengo, e a Betvip com o Sport, recém promovido à Série A. O prazo para adoção dessas providências é de cinco dias.

Sem autorização nacional para o funcionamento destas bets, os clubes precisam retirar o patrocínio dos uniformes e de demais exposições, como placas de publicidade no estádio e centro de treinamento.

A Parimatch, que estampou a camisa do Botafogo até 31 de dezembro de 2024, também está na lista. Entretanto, o contrato com os cariocas não foi renovado.

Mudanças em 2025

O Grêmio tem contrato com a Esportes da Sorte até o final de 2026. A marca não é patrocinadora máster do Tricolor. Ela ocupa um posto menor no uniforme, que fica entre o escudo do clube e o símbolo da fornecedora de material esportivo.

Contudo, a diretoria gremista está em negociação com outra empresa de apostas esportivas para estampar a camiseta do clube em 2025. Neste cenário, o contrato com a Esportes da Sorte seria rescindido.

Esta nova empresa está em negociação com o Inter, o que impactaria na rescisão do Colorado com a EstrelaBet, cujo contrato vai até março de 2026.

O Campeonato Brasileiro é patrocinado pela Betano, empresa que está liberada para a atuar no país. No cenário atual, 16 equipes da competição têm contrato com casas de apostas esportivas on-line.

Por outro lado, Atlético-MG, Bragantino, Botafogo e Fortaleza encerraram seus vínculos com bets em dezembro e ainda não anunciaram novas marcas.

Lista de bets que patrocinam clubes da Série A do Brasileirão