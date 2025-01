Áustria: Partido Popular nomeia Christian Stocker como líder interino após renúncia de Nehammer

O Partido Popular Austríaco nomeou o seu secretário-geral, Christian Stocker, como líder interino, após a esperada demissão do chanceler Karl Nehammer, segundo informações da agência de notícias austríaca APA. Stocker, advogado e membro do Parlamento austríaco, atua como secretário-geral do Partido Popular desde 2022. Ele é visto como um comunicador de crise experiente e calmo, que tem aparecido frequentemente na mídia austríaca para defender decisões polêmicas.

Nehammer anunciou no sábado que renunciaria nos próximos dias, após o colapso das negociações da coalizão com os social-democratas. Espera-se que Nehammer se encontre com o presidente da Áustria, Alexander Van der Bellen, neste domingo. O presidente fará então uma declaração pública para anunciar os próximos passos.