Meta nomeia Dana White, chefe do UFC e próximo a Trump, para seu conselho de administração

A gigante das redes sociais Meta anunciou nesta segunda-feira (6) a nomeação de três novos membros para o conselho de administração, entre eles o presidente do ultimate fighting championship (UFC), Dana White, aliado próximo ao presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump.

O anúncio ocorre no momento em que o fundador e CEO da Meta, Mark Zuckerberg, está em contato com a nova administração de Trump, inclusive por meio de uma doação de US$ 1 milhão (cerca de R$ 6,1 milhão pela cotação atual) para o fundo da cerimônia de posse do republicano.

Junto com White, a Meta trouxe o CEO da Exor, John Elkann, e o ex-executivo da Microsoft, Charlie Songhurst, elevando o número de membros do conselho da empresa para 13.

"Dana, John e Charlie vão trazer uma riqueza de experiência e perspectiva que vai nos ajudar a abordar as enormes oportunidades que temos pela frente com inteligência artificial, tecnologia vestível e o futuro da conexão humana", disse Zuckerberg, em comunicado.

O magnata da tecnologia, de 40 anos, jantou com Trump em sua mansão em Mar-a-Lago em novembro e, na semana passada, nomeou o republicano Joel Kaplan como diretor de relações públicas da Meta.

Trump tem sido um duro crítico da Meta e de Zuckerberg nos últimos anos, acusando-os de serem tendenciosos contra os conservadores.

O líder republicano foi expulso do Facebook depois que seus apoiadores invadiram o Capitólio dos Estados Unidos em 6 de janeiro de 2021, embora a empresa tenha restabelecido o perfil no início de 2023.

Já White é amigo de Trump há duas décadas, quando o ex-presidente ofereceu propriedades para eventos de artes marciais mistas do UFC.

— Nunca tive interesse em entrar para um conselho de administração até receber a oferta para fazer parte da Meta. Acredito piamente que as redes sociais e a inteligência artificial são o futuro — disse White sobre sua nomeação.

Questões regulatórias têm se tornado uma preocupação crescente para quase todas as big techs. Entre elas, a Meta enfrenta um caso antitruste em andamento na Comissão Federal de Comércio (FTC) desde 2020, conforme o jornal O Estado de S. Paulo.

A acusação, inicialmente apresentada pela FTC durante o governo de Donald Trump e posteriormente rejeitada por um juiz federal antes de ser reformulada pela comissão sob a administração de Joe Biden em 2021. Ela sustenta que as aquisições do Instagram e do WhatsApp ajudaram a Meta a estabelecer um monopólio ilegal sobre redes sociais. A empresa teria utilizado esse monopólio para sufocar a concorrência.

Além da Meta, Google, Amazon e Apple também enfrentam processos semelhantes. No caso do Google, o Departamento de Justiça alega que a empresa opera seu negócio de buscas como um monopólio ilegal, firmando contratos com fabricantes de dispositivos, como a Apple, para tornar seu buscador a opção padrão.

O Google, por sua vez, afirma que consumidores e fabricantes escolhem sua plataforma por ela ser a melhor. Outra ação acusa a empresa de monopolizar o mercado de anúncios online, aumentando custos para anunciantes e criadores de conteúdo. Em defesa, o Google argumenta que enfrenta concorrência na intermediação publicitária e compete por preço e qualidade.

A Apple é acusada de abusar do controle sobre a experiência dos usuários do iPhone, restringindo a concorrência entre desenvolvedores de software e prejudicando rivais. A empresa defende que tal controle garante a qualidade e o apelo da experiência do usuário.