Zuckerberg "se livra de checadores" e abre espaço para manifestações racistas e homofóbicas nas redes sociais

Depois de arregimentar Elon Musk , Donald Trump conquistou um escudeiro de mais peso ainda no terreno digital.

Mark Zuckerberg, dono do império que engloba Facebook, Instagram e WhatsApp, anunciou nesta terça-feira (7) que não vai mais pagar pela checagem de informações postadas em suas redes sociais. E isso tem um peso político enorme: está alinhado ideologicamente com o homem que assume a Casa Branca no próximo dia 20.