Pare de ser gentil com o ChatGPT

Do ponto de vista ambiental (pelo menos), não há motivos para ser educado com a inteligência artificial. O estudo The Environmental Impacts of AI, dos pesquisadores Sasha Luccioni, Bruna Trevelin e Margaret Mitchel, explica o seguinte: toda vez que apresentamos uma demanda à IA – seja pelo telefone, computador, Alexa –, essa pergunta precisa ser processada por um equipamento de hardware. E à medida que a IA fica mais esperta e complexa, precisa de hardware mais potente para sustentá-la. Tais equipamentos ficam em data centers. Em média, 50% da energia consumida nestas centrais é para manter os equipamentos ligados, e de 30% a 40% vai para a sua refrigeração (se o seu smartphone superaquece de vez em quando, imagine milhares de superprocessadores juntos).