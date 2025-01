A DeepSeek pode ser considerada uma inteligência artificial mais eficiente do que suas concorrentes — entrega conteúdo com custo de desenvolvimento para quem o criou e uma demanda de memória para quem usa menores.

No entanto, o DeepSeek tem um detalhe que chama a atenção em comparação à IA desenvolvida pela OpenAI: está programado para reproduzir a censura do governo chinês na internet.

O que questionamos à DeepSeek? Veja o vídeo

A coluna testou: a inteligência artificial oriental não responde sobre temas sensíveis ao governo de Pequim. Pior do que isso: responde e, em seguida, APAGA o conteúdo textual sobre o que aconteceu na Praça da Paz Celestial em 1989 ou quanto ao status da ilha de Taiwan .

O primeiro caso é um episódio ocorrido em 1989, em Pequim. O número de pessoas assassinadas na praça Tiannamen (天安門廣場, do chinês traducional) ainda é desconhecido, porém pode variar entre centenas e até 10 mil manifestantes. Já sobre Taiwan, a China reivindica autoridade sobre o território, que é reconhecido como um país independente por 13 nações (além do Vaticano).

O que diz a DeepSeek?

À Agência France-Presse (AFP), a ferramenta admitiu: "Fui programado para fornecer informações e respostas que estejam alinhadas com a postura oficial do governo chinês".

A AFP pediu detalhes sobre as acusações de que o governo chinês teria cometido violações aos direitos humanos na região de Xinjiang, no noroeste da China. Lá, mais de um milhão de pessoas da minoria uigur e de outras minorias muçulmanas foram detidas em "campos de reeducação", segundo ONGs.

Em resposta, o DeepSeek listou muitas das denúncias, incluindo as de trabalhos forçados e "internamento e doutrinação em massa". Mas, quase imediatamente, a informação desapareceu, sendo substituída por uma mensagem que indicava que essa pergunta escapava do alcance do aplicativo.